ЦАХАЛ нанес удары по Ирану и Ливану

Армия обороны Израиля утром 3 марта одновременно нанесла удары по целям в Иране и Ливане, заявило командование ЦАХАЛ.

«Началась масштабная волна ударов по иранскому террористическому режиму и террористической организации „Хизбалла“», говорится в заявлении, которое цитирует The Times of Israel.

По Израилю в ночь на 3 марта со стороны Ливана было запущено несколько ракет и дронов. Часть ракет и беспилотников были перехвачены средствами ПВО, остальные упали в безлюдной местности, заявили в Армии обороны Израиля. Данных о пострадавших и разрушениях нет.

Израильское военное командование 2 марта объявило, что начинает «наступательную операцию» против базирующейся в Ливане «Хизбаллы». «Мы подготовились к сценарию, предусматривающему войну на нескольких фронтах», — заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир.

Война на Ближнем Востоке

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»

Война на Ближнем Востоке

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»