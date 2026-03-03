Рэпера Фейса оштрафовали на 250 тысяч рублей по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента»

Мировой судья по Кировскому району Уфы заочно приговорил рэпера Фейса (настоящее имя — Иван Дремин) к штрафу в 250 тысяч рублей по уголовному делу о неисполнении обязанностей «иноагента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

В сообщении говорится, что Дремина дважды в течение года оштрафовали по административным протоколам о нарушении порядка деятельности «иноагента» (часть 4 статьи 19.34 КоАП РФ), но музыкант «продолжил распространение в соцсети публичных сообщений и материалов» без указания того, что они созданы «иноагентом».

Как уточняет пресс-служба судов Башкортостана, речь идет о постах с песнями и анонсами концертов.

Помимо штрафа суд запретил музыканту в течение двух с половиной лет администрировать сайты в интернете.

О возбуждении уголовного дела против рэпера стало известно в декабре 2025 года. По статье о неисполнении обязанностей «иноагента» Дремину грозило до двух лет лишения свободы.

Иван Дремин уехал из России после начала большой войны России с Украиной. Он объявил, что удалил свою музыку с российских стриминговых платформ. В апреле 2022 года Минюст РФ внес его в реестр «иноагентов».