Против рэпера Фейса возбудили уголовное дело о неисполнении обязанностей «иноагента»

Против рэпера Фейса (Ивана Дремина) возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей «иностранного агента» (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

Материалы дела поступили в Кировский районный суд Уфы, обратила внимание «Медиазона».

Издание отмечает, что статья, по которой обвиняют Дремина, предусматривает, что дело должен рассматривать не районный суд, а нижестоящий по уровню мировой судья. По этой статье музыканту грозит до двух лет лишения свободы.

В июле МВД РФ объявило рэпера в розыск, но позднее убрало карточку из публичной базы.

Минюст РФ в 2022 году объявил Ивана Дремина «иностранным агентом». После этого, как пишет «Медиазона», суды Уфы назначили ему как минимум пять административных штрафов о несоблюдении законодательства об «иноагентах».

Музыкант уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Он объявил, что удалил свою музыку с российских стриминговых платформ.