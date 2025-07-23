Рэпер Face пропал из базы розыска МВД

Рэпера Face (настоящее имя — Иван Дремин) убрали из базы розыска российского МВД. На изменения в базе на сайте ведомства обратила внимание «Медиазона». С чем это связано, неизвестно.

О том, что рэпера Face (Ивана Дремина) объявили в розыск «по статье УК», стало известно 18 июля. Что стало поводом для розыска, не уточнялось. «Медиазона» отмечала, что в розыск Дремина объявила дежурная часть из Башкортостана, где родился рэпер. Государственное агентство ТАСС предполагало, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело за нарушение законодательства об «иноагентах».

Рэпер Face уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Минюст РФ в 2022 году объявил музыканта «иностранным агентом». После этого суды назначили пять административных штрафов о несоблюдении законодательства об «иноагентах».