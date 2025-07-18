Рэпера Face объявили в розыск

МВД России объявило в розыск рэпера Face (Ивана Дремина), сообщает 18 июля «Медиазона».

В карточке розыска на сайте МВД говорится, что Дремина разыскивают «по статье УК», по какой именно, не уточняется. В карточке также упоминаются особые приметы: татуировки в виде надписей в правой части лба и под глазами.

Как указывает издание, в розыск Дремина объявила дежурная часть, оставившая номер телефона в Башкортостане. Ранее этот же номер упоминался в карточке розыска бывшего пиарщика главы Башкортостана Ростислава Мурзагулова.

Государственное агентство ТАСС сообщило, ссылаясь на правоохранительные органы, что объявление его в розыск может быть связано с тем, что в отношении музыканта возбудили уголовное дело за нарушение законодательства об «иноагентах».

Минюст РФ в 2022 году объявил Ивана Дремина «иностранным агентом». После этого, как пишет «Медиазона», российские судьи назначили пять административных штрафов о несоблюдении законодательства об «иноагентах».

Рэпер Face уехал из России после начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину.