Кировский районный суд Уфы заочно приговорил к восьми годам колонии Ростислава Мурзагулова — бывшего сотрудника аппарата главы Башкортостана. Сообщение о вынесенном приговоре появилось в телеграм-канале региональной прокуратуры 3 июля, при этом ведомство не раскрыло имя обвиняемого, назвав его уроженцем Башкортостана. Издание Ufa1 сообщило, что речь идет о Мурзагулове.

Его признали виновным по статьям о нарушении порядка деятельности «иностранного агента» и распространении «фейков» о российской армии. По версии обвинения, Мурзагулов в марте 2024 года опубликовал видеозаписи о российской армии, «содержащие ложную информацию». Кроме того, он публиковал материалы без плашки «иноагента».

Суд запретил Мурзагулову администрировать сайты в течение четырех лет и назначил штраф 250 тысяч рублей.

Мурзагулов в заседании суда не участвовал. Ранее Россия объявила его в международный розыск.

Ростислав Мурзагулов — бывший пиарщик главы Башкортостана Радия Хабирова и политтехнолог. Автор нескольких книг, в том числе «Бабай всея Руси» о Муртазе Рахимове, главе Башкортостана в 1993-2010 годах, в администрации которого также работал Мурзагулов

До мая 2021 года Мурзагулов возглавлял Общественную палату Башкортостана. После начала полномасштабной российско-украинской войны осудил вторжение и уехал из России. В августе 2022 года стал ведущим политического шоу «Нецензурные новости» на ютуб-канале «Открытые медиа», связанном с Михаилом Ходорковским. Минюст РФ в 2022 году по просьбе Мурзагулова объявил его «иностранным агентом».

Политик Алексей Навальный неоднократно критиковал Ростислава Мурзагулова, в том числе называя «единороссовским ворьем». Навальный в 2023 году заявил, что Мурзагулов «готовил идеологическую базу» для уголовного преследования бывшей руководительницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой. После обвинений Навального Мурзагулов извинился перед Чанышевой.

Мурзагулов объявил в марте 2025-го, что написал заявление о вступлении в легион «Свобода России». В дальнейшем он публиковал фотографии из Украины.