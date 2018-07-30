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«Ты хочешь, как Ленин, размежеваться?» Гудков обвинил Навального в нападках на «Партию перемен»

Дмитрий Гудков
13:17, 30 июля 2018
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Бывший депутат Госдумы, председатель «Партии перемен» Дмитрий Гудков обвинил оппозиционера Алексея Навального в нежелании сотрудничать и необоснованных нападках на его политическое объединение.

Ранее 30 июля Навальный опубликовал в своем твиттере два поста о членах «Партии перемен»: он раскритиковал Ксению Собчак за поддержку пенсионной реформы, а также назвал кандидата в муниципальные депутаты горсовета Красногорска Ростислава Мурзагулова «единороссовским ворьем» за его связи с бывшим заместителем главы управления внутренней политики президента РФ Радием Хабировым.

В своем фейсбуке Гудков в ответ заявил, что частное мнение Собчак не выражает мнение всей партии. Также Гудков упрекнул Навального в том, что тот, говоря о Мурзагулове, подает лишь выгодные себе факты, умышленно замалчивая другие. Например, то, что Мурзагулов ранее сотрудничал с «Открытой Россией» Михаила Ходорковского, или, что на выборах в Красногорске баллотируются и другие кандидаты от «Партии перемен».

Ты хочешь, как Ленин, размежеваться? Ну что же, броневичок Алексею Анатольевичу — в студию. Продолжай эту войну — а я займусь той «прекрасной Россией будущего», которую без себя во главе ты разучился видеть.

Дмитрий Гудков
«Партия перемен» была создана в конце июня 2018 года на базе зарегистрированной в Минюсте РФ партии «Гражданская инициатива».
Сторонники Алексея Навального пытаются зарегистрировать в Минюсте собственное оппозиционное объединение — «Россия будущего». В середине июля ведомство приостановило регистрацию новой партии.
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