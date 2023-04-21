Навальный осудил Ходорковского за сотрудничество с пиарщиком, которого связывают с преследованием Лилии Чанышевой

Российский политик Алексей Навальный осудил бизнесмена Михаила Ходорковского из-за того, что тот нанял на работу пиарщика Ростислава Мурзагулова, работавшего в аппарате главы Башкортостана Радия Хабирова. Об этом говорится в сообщении «Мне стыдно за Михаила Ходорковского», опубликованном на сайте Навального.

По словам политика, ранее Мурзагулов «готовил идеологическую базу» для уголовного преследования бывшей руководительницы штаба Навального в Уфе Лилии Чанышевой.

В августе 2022 года Ростислав Мурзагулов стал ведущим шоу «Нецензурные новости», которое выходит на канале «Открытых медиа», связанном с Ходорковским. После этого бизнесмена критиковал муж Лилии Чанышевой Алмаз Гатин.

Как указывает Навальный, Ходорковский отказывался обсуждать «внутрирегиональные разборки» и говорил, что Мурзагулов выступает «против преступного режима и преступной войны».

«Я хочу сказать, что мне очень стыдно за Михаила Ходорковского. За то, как он себя ведет в этой ситуации. За то, как лицемерит. За то, как он оскорбил Чанышеву и в ее лице всю нашу структуру. За то, что он кормит мерзавца Мурзагулова и навязывает его всем в качестве оппозиционера и противника режима», — заявил Навальный.

Михаил Ходорковский, комментируя заявление Навального, написал в соцсетях, что «с глубоким сопереживанием относится к Лилии Чанышевой» и другим политзаключенным и ему «категорически не нравится» история Ростислава Мурзагулова во время его работы пиарщиком власти в Башкирии.

По словам Ходорковского, Мурзагулов «имеет то же отношение к посадке» Лилии Чанешевой, что и представитель Кремля Дмитрий Песков — к посадке Алексея Навального. «Решение принимали и претворяли совсем другие люди», — отметил бизнесмен.

Ходорковский подчеркнул, что Мурзагулов «разорвал с режимом» и участовал в «антивоенной контрпропаганде». «По ключевому вопросу о войне у нас нет противоречий. Давайте встанем плечом к плечу, Алексей, даже если вам за что-то стыдно», — добавил он.

Лилия Чанышева в 2017-2021 годах возглавляла уфимский штаб Алексея Навального. В ноябре 2021 года ее задержали в Уфе. Она стала первой задержанной по уголовному делу о создании «экстремистского» сообщества, которое возбудили против Алексея Навального и его соратников осенью 2021-го. Чанышевой грозит до 18 лет лишения свободы.

Алексей Навальный 19 апреля давал по видеосвязи показания на заседании суда по делу Лилии Чанышевой. По словам политика, он решил выступить с заявлением против Михаила Ходорковского после разговора с Чанышевой.

«Все будет нормально». Разговор Навального и Чанышевой в суде Meduza

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