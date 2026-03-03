Министр обороны Израиля объявил о наземной операции на юге Ливана для предотвращения обстрелов

Армия обороны Израиля параллельно с операцией против Ирана «действует на юге Ливана» и занимает позиции в нескольких точках вблизи границы «для усиления передовой обороны», говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Также ЦАХАЛ наносит «точечные удары» по инфраструктуре «Хизбаллы», «чтобы устранить угрозы и предотвратить попытки проникновения на территорию Израиля».

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что он и премьер Биньямин Нетаниягу «дали разрешение» военным «продвигаться и захватывать дополнительные стратегические территории в Ливане, чтобы предотвратить обстрелы приграничных населенных пунктов Израиля» (цитата по BBC News).

Reuters напоминает, что после соглашения 2024 года с «Хизбаллой» о прекращении огня Израиль оставил наземные войска в пяти стратегически важных точках в Ливане.

«Хизбалла» в ночь на 2 марта запустила ракеты и дроны по Израилю, назвав это местью за убийство верховного лидера Ирана Али Хаменеи. После этого Армия обороны Израиля начала наносить удары по связанным с «Хизбаллой» целям в Бейруте и в южном Ливане. Начальник Генштаба ЦАХАЛ генерал Эяль Замир говорил, что Израиля подготовился к «сценарию, предусматривающему войну на нескольких фронтах».

В ночь на 3 марта со стороны Ливана было запущено по Израилю несколько ракет и дронов. Часть ракет и беспилотников были перехвачены средствами ПВО, остальные упали в безлюдной местности, заявили в ЦАХАЛ. В свою очередь Армия обороны Израиля объявила о масштабных ударах по «Хизбалле».

