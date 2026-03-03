Госсекретарь США: самые сильные удары по Ирану еще впереди

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что самые сильные удары по Ирану со стороны американских военных еще только предстоят. Его слова приводят BBC News и The New York Times.

«Я не собираюсь раскрывать подробности наших тактических действий, но самые сильные удары со стороны американских военных еще впереди. Следующий этап будет еще более жестоким для Ирана, чем тот, что сейчас», — заявил Рубио во время общения с журналистами.

Он также сказал, что цель американцев — уничтожить потенциал Ирана в области баллистических ракет, а также уничтожить угрозу, которую их военно-морской флот представляет для мирового судоходства.

«Тем не менее, мы не будем против и мы надеемся, что иранский народ сможет свергнуть нынешнее правительство и установить новое будущее для своей страны. Мы бы очень хотели, чтобы это стало возможным», — добавил Рубио.

Журналисты также попросили госсекретаря прокомментировать заявления иранских властей о том, что в результате удара по школе в городе Минаб погибли десятки мирных жителей, в том числе дети.

«Если бы это был наш удар, министерство обороны провело бы расследование, и я бы переадресовал ваш вопрос им. Соединенные Штаты не стали бы намеренно наносить удар по школе», — ответил Рубио (цитата по Reuters).

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»

Читайте также

Третий день войны на Ближнем Востоке Трамп пригрозил Ирану «большой волной» ударов. Кувейт по ошибке сбил три самолета США. В войну вступила «Хизбалла»