Для девятиклассников в России с 2027-2028 учебного года введут устный экзамен по истории

С 2027-2028 учебного года ученики девятых классов перед будут сдавать единый устный экзамен по истории, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Напомню, что в введено историческое сочинение, и мы дополняем общую проверку и изложение материала в девятом классе в устном экзамене», — заявил Кравцов на заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению (цитата по ТАСС).

Устный экзамен по истории, сообщил он, будет проводиться в январе-апреле в форме допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).

План подготовки учителей и школьников к проведению и сдаче устного экзамена по истории уже есть, добавил Кравцов.