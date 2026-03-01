В Пакистане сотни протестующих штурмовали консульство США в Карачи

Около 500 человек ворвались в консульство США в Карачи на юге Пакистана спустя несколько часов после того, как в результате нападения США и Израиля был убит аятолла Ирана Али Хаменеи, сообщает 1 марта Associated Press, ссылаясь на полицию. Агентство пишет, что в акции участвовали мусульмане-шииты.

Полиция и военные применили дубинки и слезоточивый газ, чтобы разогнать протестующих, сообщил представитель полиции Мохаммад Джавад.

По его словам, в результате возникших столкновений по меньшей мере один протестующий убит, несколько человек получили ранения. По данным иранских СМИ, погибли 10 протестующих.

В службе спасения Пакистана сообщили, что погибли по меньшей мере восемь человек и около 20 получили ранения.

Израиль и США атаковали Иран 28 февраля. В результате израильского авиаудара убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

