Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас прокомментировала гибель верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который был убит в результате израильского удара.

Смерть Али Хаменеи — поворотный момент в истории Ирана. Что будет дальше, пока неясно. Но теперь открыт путь к другому Ирану, в котором его народ, возможно, получит больше свободы для самоопределения.

Каллас добавила, что контактирует с партнерами, «в том числе с теми, кто находится в регионе, наиболее подверженном военным действиям Ирана», чтобы найти шаги для деэскалации ситуации.

После гибели Али Хаменеи президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что его убийство «воспринимается как открытое объявление войны мусульманам, и в частности шиитам, во всем мире». Президент РФ Владимир Путин назвал это «убийством, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права».

