Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран «считает своим законным долгом и правом отомстить исполнителям и организаторам» убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, который погиб в результате израильского удара.

«Убийство высшего политического лидера Исламской Республики Иран и видного лидера шиизма во всем мире… воспринимается как открытое объявление войны мусульманам, и в частности шиитам, во всем мире», — сказал Пезешкиан.

Власти Ирана в ночь на 1 марта признали, что Али Хаменеи погиб в результате удара по его резиденции, нанесенного утром 28 февраля. Израильские истребители сбросили 30 бомб на резиденцию верховного лидера Ирана, утверждает The Wall Street Journal.

По данным The New York Times, США и Израиль решили нанести удар Ирану именно 28 февраля, потому что ЦРУ выяснило, что на этот день назначена встреча высокопоставленных иранских чиновников, на которой должен присутствовать и Хаменеи.

Иранские диаспоры в разных странах вышли на улицы, чтобы отпраздновать гибель Хаменеи.

