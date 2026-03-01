«Циничное нарушение всех норм человеческой морали». Путин соболезнует в связи с убийством Хаменеи

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ирана Масуду Пезешкиану в связи с убийством верховного главы Ирана Али Хаменеи, сообщается на сайте Кремля 1 марта.

Примите глубокие соболезнования в связи с убийством верховного руководителя Исламской Республики Иран Сейеда Али Хаменеи и членов его семьи, совершенным с циничным нарушением всех норм человеческой морали и международного права.

Али Хаменеи погиб в результате израильского авиаудара по его резиденции, нанесенного 28 февраля. Власти Ирана признали, что он погиб, в ночь на 1 марта. По данным иранских медиа, при ударе погибли дочь, зять, внук и одна из невесток Хаменеи.

Али Хаменеи руководил Ираном с 1989 года.

