Власти Ирана заявили о более 50 погибших в результате удара по школе для девочек в городе Минаб

Обновление: Иранское агентство IRNA сообщило, что, по последним данным, в результате удара по школе в Минабе погиб 51 человек, 60 получили ранения. Представители местных властей заявили, пишет «Аль-Джазира», что в школе в момент удара находились 170 человек, не исключив, что по мере разбора завалов станет известно о новых жертвах.

В городе Минаб на юге Ирана в результате израильского удара по школе для девочек погибли 40 человек, заявил иранским СМИ, в том числе агентству IRNA глава провинции Хормозган.

Еще 45 человек получили ранения, пишет The Guardian со ссылкой на распространенное иранским агентство сообщение.

В Минабе, напоминает британское издание, в числе прочих находится одна из баз Корпуса стражей Исламской революции (КСИР).

В Иране после того, как США и Израиль начали наносить удары по территории страны, полностью отключен интернет. Информация о последствиях ударов поступает, в основном, из подконтрольных властям страны источников.

Читайте также

США и Израиль бомбят Тегеран и другие иранские города. Иран атакует Израиль, Катар, Бахрейн и ОАЭ Первые часы новой войны. Главное

Читайте также

США и Израиль бомбят Тегеран и другие иранские города. Иран атакует Израиль, Катар, Бахрейн и ОАЭ Первые часы новой войны. Главное