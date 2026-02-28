США и Израиль бомбят Тегеран и другие иранские города. Иран атакует Израиль, Катар, Бахрейн и ОАЭ Первые часы новой войны. Главное

США и Израиль утром 28 февраля начали военную операцию против Ирана. Ракетные и бомбовые удары нанесены по многим объектам в стране, включая офис и резиденцию верховного лидера аятоллы Али Хаменеи в Тегеране. Также зафиксированы удары в Кередже (пригороде Тегерана, важном центре ядерной и военной промышленности), в Исфахане, Керманшахе, Тебризе и других крупных городах.

Удары США и Израиля по Ирану Tasnim News Agency / ZUMA Press Wire / Scanpix / LETA

Тегеран. 28 февраля 2026 года AFP / Scanpix / LETA Тебриз, город на западе Ирана t.me/israelsecurity

Среди первоочередных целей американских и израильских ударов были не только военные объекты, но и военные и политические руководители Ирана, включая Хаменеи, президента Масуда Пезешкиана и командиров Корпуса стражей Исламской революции. Сообщается, что, по предварительной оценке, эти удары были «очень успешными». Иранские источники, со своей стороны, сообщают, что аятолла Хаменеи находится «в безопасном месте» вне Тегерана. О судьбе других иранских лидеров сообщений не поступало.

Президент США Дональд Трамп заявил, что цель операции — ликвидировать угрозу со стороны Ирана, в частности, не допустить появления у него ядерного оружия и ракет, способных достигнуть территории США. Он призвал бойцов Корпуса стражей Исламской революции, иранской армии и силовых структур сложить оружие в обмен на амнистию. Также Трамп обратился к иранскому народу с призывом оставаться в укрытиях до завершения бомбардировок, а затем «брать власть».

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу также заявил, что целью военной операции является «ликвидация экзистенциальной угрозы», а ее последствием будет «создание условий для храброго иранского народа стать хозяином своей судьбы».

В Израиле объявлено чрезвычайное положение, закрыты школы, детские сады, государственные учреждения, отменены развлекательные мероприятия. Армия обороны Израиля объявила о мобилизации 70 тысяч резервистов.

Ракетный удар Ирана по Израилю. Хайфа, 28 февраля 2026 года Rami Shlush / Reuters / Scanpix / LETA

Иерусалим. 28 февраля 2026 года Ahmad Gharabli / AFP / Scanpix / LETA Израильтяне в подземном укрытии. Хайфа, 28 февраля 2026 года Rami Shlush / Reuters / Scanpix / LETA

Одновременно с ударами по Ирану Израиль нанес несколько ударов по позициям террористического движения «Хизбалла» на юге Ливана. «Хизбалла» — ближайший союзник Ирана, и существуют опасения, что она попытается атаковать Израиль. Другая иранская прокси-группировка — йеменские хуситы — уже объявили, что возобновляют обстрелы Израиля и блокировку судоходства по Красному морю.

Спустя около трех часов после начала атаки Иран предпринял ответные действия. Ракеты были запущены по Израилю, а также по американским военным базам в Кувейте, Катаре, Бахрейне и ОАЭ. Также иранским ударам подверглись региональные союзники США — воздушная тревога была активирована в том числе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, хотя ранее королевство заявило, что не разрешает США использовать свое воздушное пространство для нападения на Иран.

Манама, столица Бахрейна. 28 февраля 2026 года Reuters / Scanpix / LETA

Иран и Израиль, а также несколько стран Персидского залива полностью закрыли свое воздушное пространство.

