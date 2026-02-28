Красный полумесяц: в результате ударов по Ирану погибли более 200 человек
Красный полумесяц заявил, что в результате ударов США и Израиля по Ирану 28 февраля погиб 201 человек, сообщает иранское агентство Tasnim. Ранения, по данным иранского отделения гуманитарной организации, получили 747 человек. Всего удары, говорится в заявлении Красного полумесяца, были нанесены по 24 провинциям в Иране.
Власти Ирана ранее заявили о десятках погибших и пострадавших в результате удара по школе для девочек в городе Минаб. По последним данным, озвученным вечером 28 февраля местными властями, в школе погибли 85 человек, сообщило агентство IRNA.
В Иране после того, как США и Израиль начали наносить удары, был заблокирован доступ в интернет. Информация о происходящем в стране поступает в основном из подконтрольных властям Ирана источников.