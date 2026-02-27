В России перестали продавать «Голубое сало» Владимира Сорокина. Роман «не соответствует действующему законодательству»

Роман Владимира Сорокина «Голубое сало» пропал с торговых площадок в России, обратила внимание «Верстка».

Сейчас книги нет в продаже в «Литресе», «Лабиринте», «Читай-городе», Wildberries и других ресурсах. На Ozon она осталась лишь у двух продавцов — по цене 3,6 и 6,5 тысячи рублей за экземпляр.

В службе поддержки издательства АСТ, выпустившего роман Сорокина, заявили, что книгу сняли с продажи, поскольку она «не соответствует действующему законодательству РФ». Допечатывать новые тиражи издательство не планирует.

Роман «Голубое сало» Владимира Сорокина был впервые опубликован в 1999 году. Его сюжет строится вокруг вещества, которое вырабатывает клоны русских писателей.

В 2002 году молодежное движение «Идущие вместе» проводило акцию протеста против романа Сорокина возле Большого театра в Москве. Вскоре прокуратура возбудила уголовное дело против писателя по обвинению в распространении порнографии. Позже дело прекратили за отсутствием состава преступления.

В 2024 году издательство АСТ остановило продажи романа Сорокина «Наследие». СМИ писали, что власти проверяли книгу из-за «описания постельных сцен с участием несовершеннолетних». В пресс-службе АСТ сообщили, что тогда «были наказаны не только издательство и книжные магазины, но и типография и оператор по размещению производства».

Читайте также

Владимиру Сорокину — 70 лет Антон Долин разоблачает главные мифы о писателе и ищет в его книгах надежду

Читайте также

Владимиру Сорокину — 70 лет Антон Долин разоблачает главные мифы о писателе и ищет в его книгах надежду