В Белгороде 60 тысяч человек остались без электричества после ракетного удара ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что вечером 26 февраля Белгород и Белгородский округ подверглись массированному ракетному обстрелу со стороны ВСУ.

По его словам, никто не пострадал. Серьезные повреждения нанесены объектам энергетической инфраструктуры. Из-за этого начались перебои с подачей электроэнергии, воды и тепла.

Утром 27 февраля Гладков уточнил, что в Белгороде почти 60 тысяч человек остались без электричества. Детские сады и школы в городе будут работать, их перевели на резервную генерацию.

«К сожалению, говорил об этом много раз, повторюсь еще, полностью перевести на резервную генерацию Белгородскую агломерацию физически невозможно, несмотря на то, что мы сконцентрировали на территории Белгородской области огромный запас резервной генерации и продолжаем это делать», — добавил губернатор.

Телеграм-канал «Пепел» пишет, что под удар 26 февраля попала Белгородская ТЭЦ .

В последние недели энергетическая инфраструктура Белгорода и области регулярно попадает под удары ВСУ, в результате в регионе начинаются перебои с электричеством, отоплением и водой.

Войска РФ с начала большой российско-украинской войны наносят удары по энергетике Украины. В начале 2025 года из-за российских ударов без тепла и света остались многие жители Киева.

