Основатель провоенного издания Readovka Алексей Костылев задержан по делу о мошенничестве

Основатель и бывший главный редактор издания Readovka Алексей Костылев задержан, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, Костылева задержали еще 25 февраля. Следствие просит суд отправить его в СИЗО.

О задержании Костылева также сообщает проект «Русская жизнь», который он возглавляет, и агентство ТАСС.

Заседание по мере пресечения Костылеву пройдет 27 февраля в Тверском районном суде Москвы, следует из карточки дела, на которую обратила внимание «Медиазона».

Вскоре заявление выпустило само издание Readovka, в котором подтвердило задержание Костылева. В нем говорится, что руководство «оказывает максимальное содействие следственным органам в рамках расследования уголовного дела». «Важно отметить, что уголовное дело не связано с издательским бизнесом и деятельностью наших информационных ресурсов. Издания холдинга не прекращали работу, следственным органам была предоставлена вся интересующая их информация», — заявили в издании.

Алексей Костылев основал издание Readovka в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оно занимает подчеркнуто провоенную позицию. У телеграм-канала Readovka более двух миллионов подписчиков.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию в Смоленской области. Телеграм-каналы писали, что он катался на квадроцикле и не справился с управлением. По данным «Базы», у него диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Канал «Русская жизнь» отмечает, что Костылев «пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении».