Основателя провоенного издания Readovka Алексея Костылева заподозрили в хищении миллиарда рублей Минобороны РФ

Обновлено. Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Алексея Костылева по делу о мошенничестве. Арест санкционирован сроком на два месяца — до 25 апреля.

Основатель и бывший главный редактор провоенного издания Readovka Алексей Костылев подозревается в хищении одного миллиарда рублей Минобороны РФ при реализации государственных контрактов. Об этом, как пишет «Медиазона», заявила следователь в Тверском суде Москвы, где Костылеву избирают меру пресечения.

Прокурор в суде сообщил, что Костылев похитил деньги на поставку беспилотников.

Следствие требует отправить Костылева под стражу.

О задержании и уголовном деле против основателя Readovka стало известно 27 февраля. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ).

Алексей Костылев основал издание Readovka в 2014 году. С начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину оно занимает подчеркнуто провоенную пропагандистскую позицию. У телеграм-канала Readovka более двух миллионов подписчиков.

В октябре 2024 года Костылев попал в аварию в Смоленской области. Телеграм-каналы писали, что он катался на квадроцикле и не справился с управлением. По данным «Базы», у него диагностировали перелом основания черепа, ушиб головного мозга и открытую черепно-мозговую травму. Канал «Русская жизнь» отмечает, что Костылев «пережил трепанацию черепа, две тяжелейшие операции, самостоятельно не может переодеваться, выполнять элементарные гигиенические процедуры, испытывает сложности и ограничения в передвижении».

Читайте также

Как Кремль использует телеграм-каналы, чтобы распространять военную пропаганду и фейки Рассказываем на примере издания Readovka (основатель которого заодно пытался поставлять пуховики для российской армии)

Читайте также

Как Кремль использует телеграм-каналы, чтобы распространять военную пропаганду и фейки Рассказываем на примере издания Readovka (основатель которого заодно пытался поставлять пуховики для российской армии)