OpenAI заблокировала сеть аккаунтов в ChatGPT, связанную с телеграм-каналом «Рыбарь»

Американская компания OpenAI (разработчик ChatGPT) опубликовала отчет о злоупотреблениях с искусственным интеллектом. В нем, в частности, говорится, что компания заблокировала сеть аккаунтов в ChatGPT, связанных с российским военным телеграм-каналом «Рыбарь».

Согласно отчету, основной деятельностью группы аккаунтов была генерация контента для публикаций в соцсетях, при этом контент создавался не только на русском, но и на английском и испанском языках. Часть этого контента затем была опубликована в связанных с «Рыбарем» аккаунтах в соцсетях и на сайте проекта.

Кроме того, ChatGPT просили генерировать целые группы комментариев на английском языке, которые затем публиковались в телеграме и соцсети X в аккаунтах, которые никак не сообщали о своей связи с «Рыбарем».

Помимо создания контента, основной аккаунт сети просил чат-бот перевести на английский язык список услуг, которые «Рыбарь» мог бы предлагать клиентам. Среди них оказались ведение аккаунтов в телеграме и X, двуязычный сайт «расследовательской журналистики», ориентированный на Африку, платные публикации во франкоязычных СМИ и создание сети аккаунтов по распространению информации.

ChatGPT также просили отредактировать предложение по вмешательству в выборы в странах Африки. В запросах к чат-боту обсуждались информационная кампания, сосредоточенная на Демократической Республике Конго, избирательного процесса в Бурунди и Камеруне, кампания на Мадагаскаре (в том числе разжигание протестов), говорится в отчете.

У телеграм-канала «Рыбарь» более 1,5 миллиона подписчиков. Его создали бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук и его коллега Денис Щукин. The Bell писал, что к финансированию телеграм-канал был причастен основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин.

