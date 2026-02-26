The Telegraph: в Беларуси построили подземные туннели для переправки иностранцев в ЕС. Их проектировали люди с Ближнего Востока

В 2025 году на белорусско-польской границе были обнаружены четыре подземных туннеля, через которые массово переправляли иностранцев в Европу. Об этом британской газете The Telegraph сообщили в пограничной службе Польши.

Один из крупнейших туннелей, обнаруженный в середине декабря, находился недалеко от деревни Наревка на востоке Польши. Его протяженность составляла 60 метров, а высота — полтора метра. В общей сложности им воспользовались 180 человек, в основном выходцев из Афганистана и Пакистана. Большинство из них (130 человек) были арестованы после того, как вышли из туннеля на другой стороне границы.

Как заявляют польские власти, к проектированию подземных туннелей в Беларуси привлекли людей с Ближнего Востока, обладающих «высоким уровнем квалификации». Вероятно, к строительству туннелей были причастны террористы ХАМАС, «Хизбаллы» или «Исламского государства», полагают военные эксперты, опрошенные изданием.

«Подобная тактика знаменует собой новую эскалацию гибридной войны Кремля против Европы, в рамках которой Минск пытался переправить десятки тысяч мигрантов через восточную границу Польши», — пишет The Telegraph.

Беларусь еще до 2022 года использовалась в качестве перевалочного пункта для отправки тысяч иностранцев через польскую границу, что побудило Варшаву построить 200-километровый забор с 300 камерами наблюдения, напоминает издание.