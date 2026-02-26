Reuters: США замедлили продажу зарубежных активов «Лукойла», чтобы надавить на Россию в рамках мирных переговоров
Власти США замедлили продажу международных активов попавшей под санкции российской компании «Лукойл», чтобы использовать их для давления на РФ в переговорах о завершении войны с Украиной, сообщает Reuters, ссылаясь на источники.
США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла», а также их структур в октябре. После этого «Лукойл» стал искать покупателя на свои зарубежные активы. Их оценивают в 22 миллиарда долларов. С тех пор Вашингтон трижды продлевал срок, к которому компании необходимо продать активы, чтобы санкции в их отношении не начали действовать.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) американского Минфина 26 февраля снова продлило срок заключения сделок по продаже зарубежных активов «Лукойла», до 1 апреля.
Представитель США заявил агентству, что Минфин продлил срок, чтобы способствовать «достижению соглашения, которое поддержит усилия президента [США Дональда] Трампа» по сокращению доходов, которые позволяют России продолжать войну.
Любая сделка, отмечает Reuters, подразумевает, что вырученные от продажи средства будут заморожены на счете, который находится под контролем США.
В последние недели делегации России, США и Украины не добились прорыва в ходе мирных переговоров в Женеве, Абу-Даби и Майами. По словам собеседников Reuters, во время встреч также поднимались вопросы санкций США в отношении российских нефтяных компаний «Роснефть» и «Лукойл».
По словам другого источника агентства, знакомого с ситуацией, сделка все еще может быть заключена независимо от мирного соглашения.
В январе «Лукойл» сообщил, что заключил соглашение о продаже своих зарубежных активов с американской Carlyle.
Ранее сделку «Лукойла» контролировал OFAC, но теперь, по данным Reuters, в процесс включились высокопоставленные чиновники Белого дома, Минфина и Госдепа США, в том числе лично министр финансов Скотт Бессент.
Следующий раунд переговоров между делегациями США, России и Украины пройдет в начале марта. По словам президента Украины Владимира Зеленского, скорее всего, встреча состоится в Абу-Даби.