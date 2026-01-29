«Лукойл» договорился о продаже зарубежных активов американской Carlyle

«Лукойл» заключил соглашение о продаже своих зарубежных активов с американской Carlyle, сообщили в пресс-службе российской нефтяной компании.

Покупатель получит 100% дочерней компании ПАО «Лукойл», которая владеет зарубежными активами группы «Лукойл». В сделку не вошли активы в Казахстане, которые останутся в собственности «Лукойла».

Пресс-служба отмечает, что сделка по продаже активов американской компании должна еще получить разрешение от Управления по контролю за иностранными активами казначейства США (OFAC).

«Компания также продолжает переговоры с другими потенциальными покупателями», — сообщается в пресс-релизе.

Инвестиционная компания Carlyle стала одним из претендентов на активы «Лукойла» после срыва сделки с Gunvor. Это одна из крупнейших в мире компаний в сфере частного капитала, она управляет активами на сумму 474 миллиарда долларов. В числе других претендентов называлась также американская нефтяная компания Chevron.

В конце октября 2025 года США ввели санкции в отношении «Лукойла», после чего компания начала искать покупателя на свои зарубежные активы. Вначале «Лукойл» договорился с нефтетрейдером Gunvor, основанным шведским бизнесменом Торбьерном Торнквистом и другом Владимира Путина Геннадием Тимченко. Однако сделка сорвалась — Минфин США заявил, что «кремлевская марионетка Gunvor никогда не получит лицензию на работу и получение прибыли», и нефтетрейдер отозвал предложение о покупке активов «Лукойла».

