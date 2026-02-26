На границе Афганистана и Пакистана произошли столкновения

Военные Афганистана начали операции против Пакистана на в провинциях Хост, Пактия, Нуристан и некоторых других районах в ответ на авиаудары пакистанских сил, сообщают ToloNews и Reuters, ссылаясь на Минобороны Афганистана.

Пакистан 22 февраля нанес авиаудары, как утверждалось, по лагерям боевиков «Техрик-е-Талибан Пакистан» (TTP) и « » в провинции Хорасан на востоке Афганистана. Удары стали ответом на серию терактов в Пакистане. Исламабад заявлял, что лидеры боевиков TTP укрываются на территории Афганистана и оттуда же планируют атаки на Пакистан. В Кабуле это отрицают.

Пакистанские источники утверждали, что в результате ударов погибли 70 террористов. По данным ООН, погибли 13 мирных жителей. Власти Афганистана заявляли о десятках погибших и раненых. Кабул пообещал «взвешенный и адекватный ответ».

Афганские источники сообщали, что первые стычки на границе произошли еще 24 февраля. Столкновения 26 февраля представители «Талибана» назвали военной операцией и ответом на «преступления и постоянные нарушения со стороны военных кругов Пакистана».

В свою очередь министерство информации Пакистана заявило, что силы безопасности страны ответили на «неспровоцированный огонь» со стороны афганских талибов на нескольких участках вдоль границы.

Новые столкновения усиливают опасения по поводу новой эскалации в отношениях между Афганистаном и Пакистаном, отмечает Reuters. В октябре 2025 года на границе двух стран произошли самые ожесточенные бои, в результате которых погибли десятки военных, с тех пор, как талибы захватили власть в Афганистане в 2021 году. Тогда Пакистан приветствовал возвращение «Талибана» в Кабул.

