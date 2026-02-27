Пакистан объявил о начале «открытой войны» с правительством талибов в Афганистане

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил о начале «открытой войны» с движением «Талибан», которое находится у власти в Афганистане. Об этом он написал в соцсети X.

По его словам, правительство талибов превратило Афганистан в «колонию Индии», собрало в стране «террористов со всего мира» и начало «экспортировать» терроризм, а также лишило свой народ основных прав.

«Пакистан прилагал все усилия для поддержания нормальной ситуации напрямую и через дружественные страны. <…> Но талибы стали марионетками Индии. Сегодня, когда они попытались агрессивно атаковать Пакистан, наши силы дают решительный ответ», — написал министр.

Пакистан нанес авиаудары по нескольким городам Афганистана, в том числе по Кабулу и провинциям Пактия и Кандагар, сообщили в офисе премьер-министра Пакистана. Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что в результате ударов убиты 133 талибов, еще более 200 получили ранения.

В свою очередь министерство обороны Афганистана объявило, что вечером 26 февраля захватило две базы и 19 контрольно-пропускных постов Пакистана. По утверждению ведомства, погибли 55 пакистанских солдат.

26 февраля Афганистан объявил, что начал операцию против Пакистана приграничных провинциях в ответ на удары пакистанских сил. Пакистан ранее нанес авиаудары, как утверждалось, по лагерям террористических организаций «Техрик-е-Талибан Пакистан» (TTP) и «Исламское государство» в провинции Хорасан на востоке Афганистана. Власти Афганистана заявляли о погибших и раненых, среди которых были женщины и дети. Удары, как заявляли власти Пакистана, стали ответом на серию терактов в Пакистане. Исламабад заявлял, что лидеры боевиков укрываются на территории Афганистана и оттуда же планируют атаки на Пакистан.