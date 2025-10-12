На границе Афганистана и Пакистана произошли боевые столкновения

На границе Афганистана и Пакистана поздно вечером в субботу, 11 октября, произошли перестрелки с использованием различных видов вооружений, в том числе артиллерии, сообщает Reuters, ссылаясь на силовые структуры двух стран.

Афганские талибы атаковали пограничные посты Пакистана. Представители Пакистана заявили, что со стороны Афганистана произошел неспровоцированный обстрел, на что военные ответили «всей мощью». По словам представителей Пакистана, перестрелки произошли более чем в шести местах вдоль 1600-километровой границы.

Силы «Талибана» заявили, что захватили три пакистанских пограничных поста. Представители сил безопасности Пакистана заявили, что военные уничтожили несколько пограничных постов Афганистана.

В Минобороны Афганистана заявили, что провели военную операцию в ответ на то, что Пакистан нарушил воздушное пространство Афганистана — ранее на этой неделе Пакистан нанес авиаудар по Кабулу.

Представители Афганистана заявили, что завершили операцию в полночь по местному времени. Пакистан не ответил на запрос Reuters, закончились ли столкновения.

Пакистан обвиняет Афганистан в том, что в стране укрываются боевики пакистанского «Талибана», которые нападают на пакистанскую территорию при поддержке Индии (в Дели эти обвинения отрицают). Целью авиаудара Пакистана по Кабулу стал лидер пакистанского «Талибана», неясно, выжил ли он.