Глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил «разоблачить» фразу Довлатова о четырех миллионах доносов

Председатель Совета по правам человека при президенте (СПЧ) Валерий Фадеев предложил «разоблачить» Сергея Довлатова из книги «Зона. Записки надзирателя», в которой говорится о написанных в советское время четырех миллионах доносов.

Действительно было написано четыре миллиона доносов и, если были доносы, — кто их писал? Миллионы граждан, или специально обученные доносчики, или их в НКВД заставляли? Это же фраза ходовая и все на нее опираются. Если это не так, давайте ее разоблачим, потому что это политически очень сильная фраза. Потому что граждане Советского Союза были фактически причастны к этому большому террору, вот о чем говорит эта фраза.

Так Фадеев высказался во время выступления на научном совете Российского военно-исторического общества, на котором обсуждался доклад Никиты Хрущева о разоблачении культа личности Сталина.

По поводу самого доклада Фадеев отметил, что он содержал много «полуправды и даже неправды». По мнению главы СПЧ, в обществе нет единой оценки Сталина и сталинской эпохи, но «бояться истории не надо». Он сослался на слова Владимира Путина, заявившего в 2022 году, что никакие факты российской истории нельзя позволять использовать в качестве инструмента для борьбы с Россией. Фадеев упомянул проект «Последний адрес», который размещает на домах таблички с именами репрессированных, и заявил, что «это политический проект, а не проект памяти».

Также у Фадеева спросили о судьбе Музея истории ГУЛАГа, вместо которого теперь будет Музей памяти жертв геноцида советского народа. «Год назад мне казалось, что соответствующие руководители хотят его сохранить. Сейчас не знаю. Я-то считаю, что надо в какой-то форме сохранить фонды этого музея, какую-то работу научную, которая там велась. Как это будет организовано — я тоже не знаю», — ответил Фадеев.

«Понимаете, я возглавляю президентскую комиссию по увековечиванию жертв политических репрессий. Президент свою позицию не менял. Другое дело, что некоторым начинает казаться, что тема репрессий используется врагами России против России. Так давайте правильным образом относиться к этой теме. Я не вижу здесь большой нерешаемой проблемы, ее просто нет», — заключил Фадеев.

