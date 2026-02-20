В Москве на месте Музея истории ГУЛАГа откроют Музей памяти жертв геноцида советского народа

В Москве появится первый национальный Музей памяти, посвященный жертвам геноцида советского народа, сообщили в столичной мэрии. По информации «Интерфакса», этот музей появится на месте Музея истории ГУЛАГа, закрытого в ноябре 2024 года «из-за нарушений пожарной безопасности».

«Информация соответствует действительности. Ее объявили коллективу», — сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с решением о создании нового музея на месте Музея истории ГУЛАГа.

О том, что Музей истории ГУЛАГа переименуют в Музей памяти, первой сообщила искусствовед Ксения Корабельникова.

На сайте Музея истории ГУЛАГа в настоящее время размещена информации об открытии нового музея. «В Москве откроется Музей Памяти. Он будет посвящен памяти жертв геноцида советского народа. Экспозиция охватит все этапы военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.

В мэрии Москвы сообщили, что открытие нового музея состоится в 2026 году. Новый музей возглавит Наталья Калашникова, которая, как уточняется на сайте, с апреля 2025 года возглавляет музей «Смоленская крепость». Глава Минкультуры Ольга Любимова сообщала, что Калашникова удостоена медалей «За вклад в укрепление обороны Российской Федерации» и «Участнику специальной военной операции».

13 ноября 2024 года Музей истории ГУЛАГа в Москве сообщил, что временно приостанавливает свою работу. Такое решение объяснялось тем, что в музее нашли нарушения пожарной безопасности. С тех пор музей был закрыт.

С 2012 года директором Музея истории ГУЛАГа был Роман Романов. В январе 2025 года его уволили с этого поста. По словам источника «Медузы», знакомого с ситуацией, причиной стал отказ Романова внести изменения в выставку, которая открылась в Музее Москвы и в подготовке которой участвовали сотрудники музея истории ГУЛАГа. По замыслу кураторов, выставка должна была в том числе рассказать о периоде репрессий в СССР.

