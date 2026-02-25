Полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве Андрея Портнова, бывшего соратника Виктора Януковича, сообщила пресс-служба Национальной полиции Испании.

Власти Испании считают, что задержанный — непосредственный исполнитель убийства. Он, как полагает следствие, стрелял в Портнова в мае 2025 года. Его задержали в городе Хайнсберг (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Имя подозреваемого и данные его биографии официально не раскрываются. Испанский телеканал Antena 3 утверждает, что задержанный — гражданин Украины.

Как сообщили в испанской полиции, суд выдал ордеры на арест подозреваемого и на обыск его жилья.

Андрей Портнов в 2011–2014 годах был советником президента Виктора Януковича. Во время протестов на Майдане входил вместе с Януковичем в рабочую группу по урегулированию политического кризиса.

Украину Портнов покинул в начале 2015 года и жил за границей. В 2019 году он вернулся на родину, а в июне 2022-го снова выехал из страны. По информации «Украинской правды», за несколько дней до убийства Портнов снова приезжал в Украину и встречался с «топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов».

Портнов был убит 21 мая 2025 года в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида. Его застрелили у ворот Американской школы, куда он привез своих детей.

Полиция Испании считает, что убийство Портнова было заказным. Сообщалось, что следствие рассматривало разные версии убийства, в том числе, что оно было совершено по политическим мотивам, из-за долгов или теневых деловых отношений.