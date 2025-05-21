На месте убийства Андрея Портнова. 21 мая 2025 года Nacho Doce / Reuters / Scanpix / LETA

В городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида 21 мая застрелили украинского юриста Андрея Портнова — бывшего депутата Верховной рады и соратника президента Виктора Януковича. Мотивы убийства неизвестны. В начале 2000-х Портнов входил в команду бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко, а затем перешел к Виктору Януковичу, вместе с которым был в рабочей группе по урегулированию политического кризиса во время Майдана. В феврале 2014-го Портнов бежал из Украины в Россию. Однако спустя пять лет он вернулся в Киев и начал подавать иски против бывшего президента Украины Петра Порошенко — по одному из них в отношении Порошенко было открыто расследование о возможной госизмене. Через несколько месяцев после начала полномасштабного российского вторжения Портнов вновь покинул Украину — несмотря на запрет на выезд мужчин призывного возраста.

51-летний Андрей Портнов был убит в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида у ворот Американской школы, куда он привез детей. По данным испанских СМИ, в него несколько раз выстрелили, когда он садился в машину. El Pais пишет, что нападавших было двое или трое, после убийства они скрылись. По данным El Mundo, полиция отрабатывает две версии: сведение счетов со стороны организованной преступной группировки или нападение политического характера.

Андрей Портнов родился в Луганске в 1973 году, отучился на юриста, и в конце 1990-х переехал в Киев, где начал работать в Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. В 2006 году Портнов был избран народным депутатом Верховной рады Украины по списку «Блока Юлии Тимошенко». Сама Тимошенко в 2005–2010 годах занимала пост премьер-министра Украины. Портнов вошел в ее команду, а позже стал руководителем избирательного штаба и представлял ее интересы в суде — в том числе в нескольких процессах против бывшего президента Украины Виктора Ющенко.

Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко с Андреем Портновым во время заседания Высшего административного суда в Киеве, 19 февраля 2010 года Sergei Supinsky / AFP / Scanpix / LETA

В 2010 году Портнов перешел в команду Виктора Януковича, который сменил Ющенко на посту президента. Портнов был назначен заместителем главы администрации президента и руководителем управления по вопросам судебной реформы. Во время протестов на Майдане в 2014 году его повысили до первого заместителя главы администрации президента. Он вошел в рабочую группу по урегулированию политического кризиса вместе с Януковичем и министром юстиции Еленой Лукаш. В феврале 2014-го Портнов выехал из Украины в Россию, а затем в Австрию. Позже он говорил в интервью, что сам не может пояснить, зачем вошел в рабочую группу, и это было его «большой ошибкой». «Именно нам выпала роль быть лицом Антимайдана», — говорил Портнов.

В России Портнов получил разрешение на временное проживание на три года и занялся адвокатской деятельностью. В Украине в это время против него открыли дело о злоупотреблении служебным положением — его подозревали в присвоении преподавательской зарплаты в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко. Портнова объявили в розыск. Вместе с этим Евросоюз заморозил активы Портнова на год, но он сумел оспорить санкции в суде в Люксембурге. Обвинения в присвоении зарплаты он категорически отрицал. Позднее решение о его розыске отменили. В 2019 году Портнов вернулся в Украину. «Друзья, больше пяти лет я не был в своей стране. И сегодня хочу дать уверенный сигнал тысячам людей, покинувшим Украину, — пора возвращаться, строить и восстанавливать», — написал он, опубликовав свое фото.

Андрей Портнов / Telegram

В первом же интервью после возвращения Портнов назвал своей целью подачу заявлений против бывшего президента Украины Петра Порошенко — и заявил, что тот «будет сидеть». Портнов подал в Государственное бюро расследований десятки заявлений, в которых обвинял Порошенко в захвате власти, госизмене, экономических преступлениях и превышении полномочий, а также требовал ареста имущества бывшего президента и его активов (в том числе за рубежом). В итоге по одному из заявлений Портнова против Порошенко было начато досудебное расследование о возможной госизмене из-за подписания невыгодных для Украины Минских соглашений. Одновременно Портнов лоббировал закрытие уголовных дел против видеоблогера Анатолия Шария и главного редактора «Страны.ua» Игоря Гужвы.

Кто такой Анатолий Шарий

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти

Кто такой Анатолий Шарий

В Испании задержали (и отпустили, запретив покидать страну) Анатолия Шария — блогера с миллионами подписчиков, подозреваемого в Украине в госизмене Он называл войну «кошмаром», но постоянно выступал против украинской власти

После возвращения в Украину у Портнова, как пишет «Лига», «появился имидж человека, близкого к команде» нового президента Владимира Зеленского. Основанием для таких слухов стало то, что Портнов был близко знаком с главой офиса президента Андреем Богданом, а связанные с Портновым люди финансировали избирательную кампанию Зеленского. Сам Зеленский говорил в октябре 2019 года, что «не знает господина Портнова» и «это не моя команда».

В декабре 2021 года, в международный день борьбы с коррупцией, США внесли Портнова в санкционный список по «акту Магнитского» (туда вносят должностных лиц, причастных к нарушению прав человека и коррупции). В обосновании говорилось, что Портнов с помощью взяток «наладил обширные связи с судебным и правоохранительным аппаратом Украины» и использовал свое влияние, добиваясь нужных решений в украинских судах.

В марте 2022 года «Схемы» (расследовательский проект «Радио Свобода») опубликовали расследование, в котором говорилось, что Портнов владеет в Москве элитной недвижимостью совместно с людьми, близкими к главе МИД РФ Сергею Лаврову. В июне 2022 года, как выяснили «Схемы», Портнов выехал из Украины через пропускной пункт в Закарпатской области, несмотря на ограничения для выезда мужчин призывного возраста.

В конце 2024 года представители медиа в Украине призвали Владимира Зеленского вынести на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) предложение о введении санкций против Портнова, который выиграл несколько судов у изданий, публиковавших про него расследования.