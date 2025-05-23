«Украинская правда»: бывший соратник Януковича Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Испании приезжал в Украину для встречи с «топ-чиновниками»

За несколько дней до убийства в пригороде Мадрида бывший соратник Виктора Януковича Андрей Портнов приезжал в Украину. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на источники.

По информации издания, Портнов находился в Украине 17-18 мая. Он встречался с «топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов».

Других подробностей издание не приводит.

51-летний Андрей Портнов был убит 21 мая в городе Посуэло-де-Аларкон в пригороде Мадрида у ворот Американской школы, куда он привез детей.

Полиция Испании считает, что убийство Портнова было заказным. По версии следствия, стрелял один преступник, он сделал девять выстрелов, после чего скрылся на мотоцикле или метро. Следствие полагает, что у киллера был сообщник. Испанская полиция рассматривает разные версии убийства, в том числе, что его совершено по политическим мотивам, из-за долгов или теневых деловых отношений.

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