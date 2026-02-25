Билл Гейтс извинился за связи с Эпштейном. По его словам, у него было два романа с «русскими женщинами», но они не были жертвами финансиста

Основатель Microsoft Билл Гейтс извинился перед сотрудниками Фонда Гейтса за связи с финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщает The Wall Street Journal, в распоряжении которой оказалась запись встречи Гейтса с сотрудниками фонда.

Во время разговора он признал, что у него были внебрачные связи — два романа с «русскими женщинами», о которых позже узнал Эпштейн, но эти женщины не были жертвами финансиста. Гейтс подчеркнул, что «не делал ничего противозаконного».

«У меня действительно были романы, один — с русской бриджисткой, с которой я познакомился на турнире по бриджу. И один с русской физиком-ядерщиком, с которой я познакомился по работе», — заявил Гейтс.

Миллиардер рассказал, что начал общаться с Эпштейном в 2011 году — уже после того, как финансист признал вину по делу о склонении несовершеннолетней к проституции. По словам Гейтса, ему было известно о каких-то проблемах Эпштейна, но он не проверял его биографию. Он не перестал общаться с финансистом и после того, как в 2013 году против их общения выступила жена Гейтса Мелинда.

По словам Гейтса, он летал с Эпштейном на частном самолете и проводил с ним время в Германии, Франции, Нью-Йорке и Вашингтоне, но «никогда не оставался на ночь и не посещал остров Эпштейна».

На встрече с сотрудниками фонда Гейтс заявил, что последний раз встречался с Эпштейном в 2014 году. После этого финансист продолжал отправлять ему письма по электронной почте, на которые Гейтс не отвечал.

Об общении Гейтса и Эпштейна было известно ранее. По данным СМИ, их дружба даже стала одной из причин развода Мелинды Френч-Гейтс с мужем после 27 лет брака. В «файлах Эпштейна» имеется неотправленное письмо финансиста Гейтсу, в котором Эпштейн напоминает, что помогал основателю Microsoft с лекарствами от «последствий секса с русскими девушками». Гейтс назвал это письмо лживым.

Читайте также

Многие друзья Эпштейна понесли только репутационный ущерб из-за публикации документов о связях с ним. Но для некоторых наступили реальные последствия Кому-то пришлось уйти в отставку, против кого-то начато расследование. Вот список этих людей

Читайте также

Многие друзья Эпштейна понесли только репутационный ущерб из-за публикации документов о связях с ним. Но для некоторых наступили реальные последствия Кому-то пришлось уйти в отставку, против кого-то начато расследование. Вот список этих людей