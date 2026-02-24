Bloomberg: Вашингтон стремится закончить войну России с Украиной до 4 июля — Дня независимости США
США настаивают на заключении мирного соглашения между Россией и Украиной до 4 июля — Дня независимости США. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на чиновников из Европы и НАТО.
Собеседники агентства отмечают, что нет никаких признаков того, что президент России Владимир Путин готов заключить сделку.
В Белом доме на запрос Bloomberg о комментарии не ответили.
В интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Трамп хочет, чтобы Киев подписал мирное соглашение с Россией и сделку с Соединенными Штатами и европейскими странами, которые дают Украине гарантии безопасности, и это должно произойти одновременно и желательно на большой церемонии.
4 июля 2026 года будет отмечаться 250-летие независимости США.
Зеленский 7 февраля рассказывал, что США предлагают Украине и России завершить войну до начала лета. «Почему именно до этого лета? Понимаем, что их внутренние вопросы в Америке имеют влияние и наверняка станут еще более актуальными для них [в преддверии промежуточных выборов в конгресс]», — отмечал он.