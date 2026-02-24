Россия играет в игры с Трампом, уход ВСУ из Донбасса не остановит Путина Зеленский дал интервью Financial Times. Краткий пересказ

Это интервью президента Украины Владимира Зеленского изданию Financial Times.

Россия и Украина находятся в «начале конца» войны. Европа должна установить точную дату вступления Украины в ЕС, это должно произойти в 2027 году. «Мне нужна дата, я прошу об этом». Россия на переговорах «играет в игры» с американцами, но Путин — плохой актер. Приостановка войны нужна России не меньше, чем Украине, потому что Москва мобилизует 40 тысяч военных в месяц и теряет 35 тысяч. Нужна не пауза, а завершение войны. «Украине нужно прекращение огня — вчера, сегодня, завтра». Любое прекращение огня без обязательных гарантий безопасности будет нести риски того, что перемирие сорвется. На некоторых участках на юго-востоке фронта ВСУ продвинулись, этому помог запрет на российскими войсками. США считают, что Путин прекратит войну, если Украина отдаст Донбасс. Я не верю в это. России нельзя доверять. Украина близка к массовому производству ракет, которые могут обходить российскую ПВО. 21 февраля украинские ракеты «Фламинго» в глубине России. Давление, которое Дональд Трамп оказывает на Украину, гораздо сильнее чем то, что он оказывает на Россию. Надеюсь, Трамп и США окажут давление на Россию и остановят Путина. Но я полагаюсь на граждан Украины, нашу армию и наше производство.

Фото на обложке: Yulia Kochetova / Bloomberg / Getty Images