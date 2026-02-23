Зеленский заявил, что исполнителей теракта во Львове завербовали через телеграм. В офисе президента призвали ограничить мессенджер

Теракт во Львове был организован по заказу российских спецслужб, а исполнительницу завербовали через телеграм, заявил Владимир Зеленский.

В вечернем обращении 22 февраля Зеленский рассказал, что выслушал доклады главы МВД Украины Игоря Клименко о произошедших во Львове взрывах и назвал их терактом. «Другую квалификацию сложно выбрать — это был именно теракт, циничный и жестокий. Два взрыва, второй, когда на место прибыли экстренные службы. 25 человек ранены», — написал Зеленский.

По его словам, обстоятельства теракта анализируются, и «многие факты уже есть». «Исполнители были завербованы через телеграм. Организация теракта — российская», — заявил Зеленский.

Заместитель главы офиса президента Украины Ирина Верещук заявила, что это «очередное напоминание» о необходимости задуматься о функционировании Telegram и других анонимных платформ во время войны. «Мы снова видим, что враг системно использует Telegram для вербовки террористов, координации их действий и осуществления терактов. Если ради защиты жизни наших людей и обеспечения национальной безопасности нам потребуется ограничить возможности этих платформ, значит, мы должны это сделать», — написала она.

Теракт во Львове произошел 22 февраля, когда возле торгового центра «Магнус» прозвучало несколько взрывов. Вначале полицейские получили сигнал о проникновении в магазин на соседней улице, и когда экипаж прибыл на место, произошел взрыв. Вскоре прибыл еще один экипаж и прозвучал второй взрыв.

В Национальной полиции Украины заявили, что подозреваемая в теракте — 33-летняя жительница Ровенской области, которая действовала по указанию российских спецслужб и заложила самодельную взрывчатку. Она задержана. МВД Украины также опубликовало видео закладки взрывчатки.

В результате теракта погибла 23-летняя сотрудница полиции Виктория Шпилька. Еще 25 человек ранены, в основном это сотрудники правоохранительных органов. Шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, трое — в критическом.

