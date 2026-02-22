Во Львове произошел теракт. В результате взрыва самодельного устройства около торгового центра погибла полицейская

В ночь на 22 февраля во Львове прозвучали взрывы возле торгового центра «Магнус» — при этом воздушной тревоги в городе не было, отмечает Hromadske.

«Львов. Это был теракт», — написал мэр города Андрей Садовой.

По данным Национальной полиции Украины, около 00:30 полицейские получили сообщение о проникновении в магазин по улице Данилишина. Когда экипаж патрульной полиции прибыл на место, произошел взрыв. Вскоре прибыл еще один экипаж и прозвучал второй взрыв. По предварительной информации, сдетонировали самодельные взрывные устройства.

В результате взрывов погибла 23-летняя сотрудница полиции, сообщил Андрей Садовой. Пострадали, по его словам, не менее 15 человек, они госпитализированы, часть из них находится в тяжелом состоянии. По последним данным полиции, ранены 24 человека.