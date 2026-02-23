Задержан бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон. Он был уволен из-за связей с Эпштейном

Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон задержан 23 февраля, сообщат CNN. Его подозревают в ненадлежащем поведении на государственной службе.

Мандельсона в сентябре 2025-го уволили с должности посла из-за его связей с Джеффри Эпштейном, которого обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации.

В начале февраля у Мандельсона прошли обыски. Полиция заподозрила бывшего дипломата в том, что он передавал Эпштейну конфиденциальную информацию британского правительства.

Питер Мандельсон — политик от Лейбористской партии, бывший министр в правительствах Тони Блэра и Гордона Брауна, а также еврокомиссар от Великобритании. Он работал послом страны в США в 2024-2025 годах.

Мандельсон привлек внимание полиции из-за писем, которые свидетельствовали о том, что Эпштейн платил ему и получал взамен конфиденциальные сведения. Мандельсон заявил, что не совершал никаких преступных действий и не получал финансовой выгоды.

Полиция Великобритании 19 февраля задержала бывшего принца Эндрю, брата короля Великобритании. Его заподозрили в должностном преступлении. Эндрю провел 12 часов на допросе в полиции, после чего его отпустили.

