Посла Великобритании в США отправили в отставку из-за его связи с финансистом Джеффри Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер уволил Питера Мандельсона с должности посла в США из-за его связей с финансистом Джеффри Эпштейном.

10 сентября газета The Telegraph опубликовала электронную переписку, в которой, как утверждается, Мандельсон общался с Эпштейном, называл его своим другом и договаривался с ним о встречах уже после того, как финансист был осужден за сексуализированные преступления против несовершеннолетних. Кроме того, как пишет The Telegraph, Эпштейн способствовал сделке по продаже британской государственной банковской компании стоимостью один миллиард фунтов стерлингов, когда Мандельсон занимал пост министра по бизнесу.

В заявлении МИД Великобритании говорится, что «с учетом дополнительной информации» из переписки премьер-министр попросил министра иностранных дел отозвать Мандельсона с должности.

«Письма показывают, что глубина и масштаб отношений Питера Мандельсона с Джеффри Эпштейном существенно отличаются от того, что было известно на момент его назначения. В частности, новое обстоятельство — это предложение Питера Мандельсона о том, что первое осуждение Эпштейна было ошибочным и должно быть оспорено», — говорится в заявлении. После этого об отставке Мандельсона объявил глава МИД Стивен Доути.

Мандельсон в интервью газете The Sun говорил, что «глубоко сожалеет» о том, что поддерживал связь с Эпштейном «гораздо дольше, чем следовало». Он также назвал Эпштейна очень «харизматичным» лжецом, который обманул его.

Финансиста Джеффри Эпштейна обвиняли в торговле людьми с целью их сексуализированной эксплуатации. По версии следствия, бизнесмен получал сексуальные услуги от несовершеннолетних девушек и «одалживал» их влиятельным людям. В первый раз Эпштейн был осужден в 2008 году по делу об организации проституции. Тогда он пошел на сделку со следствием и в итоге провел в тюрьме 13 месяцев. В следующий раз его задержали в июле 2019 года по обвинению в торговле людьми. Вскоре после задержания Эпштейн покончил с собой в тюремной камере в Нью-Йорке.

Дональд Трамп, друживший с финансистом, неоднократно предполагал, что Эпштейн вел «список клиентов», которым «одалживал» несовершеннолетних для секса — и что в этом списке могли быть демократы. Он обещал опубликовать список после своего возвращения на пост президента. Однако 7 июля 2025 года Минюст США и ФБР опубликовали служебную записку, из которой следовало, что доказательств существования «списка клиентов» Эпштейна нет.

