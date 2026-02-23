Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов сообщил, что новый раунд переговоров с Россией и США планируется провести 26-27 февраля, пишет «РБК-Украина». При этом он подчеркнул, что точная дата пока не утверждена.

«Мы сейчас в процессе подготовки. Это же протокольный вопрос, сами понимаете. Когда, кому приехать и так далее. Это же все три стороны должны между собой согласовать. Четыре стороны, по факту, еще и принимающая», — заявил Буданов журналистам.

Российское государственное агентство ТАСС 22 февраля сообщило со ссылкой на источник, что переговоры РФ, Украины и США могут возобновиться в Женеве 26 февраля.

Подробностей о возможной встрече президентов Украины и России, сообщил Буданов, пока нет. «Мы поднимали такой вопрос», — сказал он, добавив, что российская сторона пока не дала окончательного ответа.

Россия и Украина провели с начала года несколько раундов переговоров при участии США. Владимир Зеленский после последнего на настоящий момент раунда, прошедшего 17-18 февраля в Женеве, заявил, что поручил своей команде «поднять вопрос» о его встрече с Владимиром Путиным. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф 22 февраля сообщил, что встреча Путина и Зеленского может быть согласована при американском посредничестве «в ближайшие три недели».