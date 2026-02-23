Евросоюз сократил численность миссии РФ в Брюсселе. И пригрозил закрыть въезд «сотням тысяч бывших солдат России»

Глава европейской дипломатии Кая Каллас объявила, что приняла решение ограничить максимальный размер постоянного представительства РФ при Евросоюзе до 40 человек.

«Мы не будем терпеть злоупотребление дипломатической властью», — сказала Каллас на пресс-конференции 23 февраля.

Она добавила, что совместно с Еврокомиссией работает над тем, «чтобы не допустить в Шенгенскую зону потенциально сотни тысяч бывших российских солдат». «Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты бродили по нашим улицам», — сказала она.

Постпредство России в ЕС заявило в ответ, что Евросоюз решил сократить численность миссии «на фоне неспособности принять 20-й пакет санкций и согласовать заем для Украины», пишет ТАСС.

В российской дипмиссии заявили, что этот шаг приняли, чтобы «помешать дипломатическим контактам на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине».

Евросоюз ранее не смог согласовать 20-й пакет санкций против России, а также выделение кредита Украине на 90 миллиардов евро. Против этого выступили власти Венгрии. Чтобы принять решения, их должны единогласно одобрить все 27 стран Евросоюза.