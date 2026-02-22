В Кремле пригрозили Эстонии, что если на ее территории будет ядерное оружие, нацеленное на Россию, Москва ответит тем же

Если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на Россию, Москва ответит тем же, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков корреспонденту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Эстония совсем рядом с нами. Эстонии мы не угрожаем, как и всем остальным европейским странам, но если на территории Эстонии будет ядерное оружие, нацеленное на нас, то на территорию Эстонии будет нацелено наше ядерное оружие. И Эстония должна четко это понимать», — сказал Песков.

Он добавил, что Россия «всегда будет делать то, что должно для обеспечения собственной безопасности, тем более в вопросах ядерного сдерживания».

18 февраля министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что Эстония при необходимости готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО, если альянс «сочтет необходимым». В сентябре 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что Эстония готова разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерные боеголовки. Собственным ядерным оружием Эстония не располагает.

Bloomberg в середине февраля писал, что европейские страны впервые со времен окончания холодной войны обсуждают создание собственной ядерной системы обороны, так как США больше не являются надежным военным партнером. Европа в настоящее время находится под защитой «ядерного зонтика» США, состоящего из американского оружия, размещенного на континенте. Собственное ядерное оружие есть только у Великобритании и Франции.

Читайте также

Уже завтра мы рискуем проснуться в гораздо более опасном мире: Россия и США больше не обязаны ограничивать свои ядерные арсеналы Истекает последний договор между странами в этой сфере — СНВ-III. Это означает новую гонку вооружений?

Читайте также

Уже завтра мы рискуем проснуться в гораздо более опасном мире: Россия и США больше не обязаны ограничивать свои ядерные арсеналы Истекает последний договор между странами в этой сфере — СНВ-III. Это означает новую гонку вооружений?