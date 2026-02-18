Глава МИД Эстонии допустил размещение ядерного оружия на территории страны

Эстония при необходимости готова разместить на своей территории ядерное оружие союзников по НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна, его слова приводит телерадиокомпания ERR.

«Мы не против размещения ядерного оружия на нашей территории. У нас нет такой доктрины, которая бы исключала это, если НАТО сочтет необходимым в соответствии с нашими планами обороны разместить, например, ядерное оружие и на нашей территории», — сказал он.

Собственным ядерным оружием Эстония не располагает.

В сентябре 2025 года министр обороны Эстонии Ханно Певкур говорил, что Эстония готова разместить на своей территории британские истребители, способные нести ядерные боеголовки.

Bloomberg ранее писал, что европейские страны впервые со времен окончания холодной войны обсуждают создание собственной ядерной системы обороны, так как США больше не являются надежным военным партнером. Европа в настоящее время находится под защитой «ядерного зонтика» США, состоящего из американского оружия, размещенного на континенте. Собственное ядерное оружие есть только у Великобритании и Франции.

Президент Польши Кароль Навроцкий 15 февраля заявил, что страна должна идти по пути создания собственного ядерного оружия. В ответ на вопрос о возможных действиях Москвы в случае начала работ над польской ядерной программой, Навроцкий сказал, что «Россия может отреагировать агрессивно на что угодно».

