Bloomberg: Европа впервые с окончания холодной войны обсуждает создание собственных сил ядерного сдерживания

Европейские страны впервые со времен окончания холодной войны обсуждают создание собственной ядерной системы обороны, так как США больше не являются надежным военным партнером, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Европа в настоящее время находится под защитой «ядерного зонтика» США, состоящего из американского оружия, размещенного на континенте. Собственное ядерное оружие есть только у Великобритании и Франции. Ожидается, что Эммануэль Макрон в ближайшее время предложит принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания. Он может объявить об этом на Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет с 13 по 15 февраля, или позже в феврале.

Замена американского «зонтика» на французский может стать непосильной для многих европейских стран с финансовой точки зрения, пишет Bloomberg. Европа и так тратит большие средства на наращивание обычных вооружений. В 2025 году Евросоюз и Великобритания потратили в общей сложности более 530 миллиардов долларов на оборону.

Франция и Великобритания вместе располагают примерно 400 развернутыми боеголовками, тогда как у США этот показатель составляет 1670 и может увеличиться после того, как истек российско-американский договор .

Некоторые европейские страны могли бы инвестировать в возможность иметь все необходимые элементы для создания ядерного оружия, но для этого потребуются атомные электростанции, сложные и дорогостоящие установки по обогащению урана и «политическая готовность нарушать соглашения о нераспространении ядерного оружия», говорит один из собеседников Bloomberg.

Издание отмечает, что когда США говорят о том, что Европа должна сама обеспечивать свою оборону, речь идет об обычном вооружении. Президент США Дональд Трамп не упоминал о «ядерном зонтике» ни публично, ни в частном порядке.

В марте 2025 года, выступая с обращением к нации, Макрон заявил, что Россия превратила войну в Украине в «глобальный конфликт», а Европа должна быть готова к тому, что США «не будут на нашей стороне». Тогда же он сказал, что решил начать дискуссию «по ядерному сдерживанию с нашими европейскими союзниками».

По подсчетам Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIRPI), на начало 2025 года у девяти ядерных держав — США, Россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль — в общей сложности насчитывалось 12 241 боеголовка. Потенциально доступными для эксплуатации считаются 9614 из них, а около 2100 боеголовок «поддерживались в состоянии высокой боевой готовности» на баллистических ракетах. При этом Россия и США вместе обладают примерно 90% всего мирового ядерного оружия.

