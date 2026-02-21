Дональд Трамп заявил, что в ответ на решение Верховного суда США повышает «глобальную пошлину» для всех стран на импорт товаров в Соединенные Штаты с 10% до 15%.

«Я, как президент Соединенных Штатов Америки, немедленно повышаю 10-процентную глобальную пошлину для стран, многие из которых десятилетиями безнаказанно „обворовывали“ США (пока я не пришел к власти!), до полностью разрешенного и юридически обоснованного уровня в 15%», — написал президент США в своей соцсети Truth Social.

Трамп добавил, что в следующие месяцы его администрация определит и введет новые «юридически допустимые тарифы», чтобы продолжать «делать Америку великой снова».

20 февраля Верховный суд США постановил, что Дональд Трамп нарушил федеральный закон, когда в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении большинства стран мира. Суд посчитал, что Трамп должен был получить разрешение конгресса на то, чтобы использовать закон, который можно применять только в случае национальных чрезвычайных ситуаций. Вслед за этим Трамп объявил, что обложит весь импорт товаров в США 10-процентной пошлиной в дополнение к уже существующим пошлинам.

Читайте также

После победы на выборах Трамп обещал радикально изменить США. Удалось ли ему это уже за первый год президентства? The New York Times — о том, насколько эффективными оказались борьба с нелегальной иммиграцией, тарифы и миротворческие усилия

Читайте также

После победы на выборах Трамп обещал радикально изменить США. Удалось ли ему это уже за первый год президентства? The New York Times — о том, насколько эффективными оказались борьба с нелегальной иммиграцией, тарифы и миротворческие усилия