Трамп объявил о новых пошлинах на весь импорт. После того, как суд признал его прежние пошлины незаконными

Президент США Дональд Трамп объявил, что обложит весь импорт товаров в Соединенные Штаты пошлиной по тарифу 10% в дополнение к уже существующим пошлинам.

Об этом Трамп объявил 20 февраля, комментируя решение Верховного суда США, который постановил, что президент нарушил закон, когда в 2025 году в одностороннем порядке ввел пошлины в отношении многих стран мира.

Президент США заявил, что Верховный суд находился «под влиянием иностранных интересов», когда выносил свое решение.

По словам Трампа, все введенные пошлины в интересах национальной безопасности останутся в силе. Он заявил, что будет начато несколько расследований.

Верховный суд США постановил 20 февраля, что Трамп нарушил закон, когда ввел пошлины против многих стран мира, использовав закон, который можно применять только в случае национальных чрезвычайных ситуаций. Суд посчитал, что Трамп должен был получить разрешение конгресса.

