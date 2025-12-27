Alex Wong / Getty Images

20 января 2025 года исполнится год, как Дональд Трамп вернулся в кресло президента США. Свой второй срок во главе государства республиканец с самого начала обещал посвятить развороту страны в радикально иное направление, нежели то, в котором двигалась предыдущая демократическая администрация Джо Байдена. Иммиграция, внутренняя и внешняя политика, экономика, даже идеология — во всех этих и многих других сферах Трамп исповедует радикальный подход, который сильно влияет на стратегическое позиционирование США и будущее страны. Какой эффект принятые президентом меры оказали на государство — и на весь мир? Попытку комплексно ответить на этот вопрос предприняли журналисты The New York Times. «Медуза» пересказывает некоторые из выводов издания (с полной их версией вы можете ознакомиться в оригинальном материале).

Иммиграция

Неэффективность администрации Байдена в борьбе с нелегальной иммиграцией — число незаконных пересечений американской границы при демократе было рекордным — стала излюбленной мишенью Трампа еще во время предвыборной кампании. А сразу после возвращения в Белый дом он своим указом фактически заблокировал доступ к процедуре получения убежища в США для тех, кто въезжал в страну без разрешения. Также республиканец добился от властей Мексики ужесточения мер по сдерживанию миграционного потока.

Меры оказались эффективными. С января агенты Пограничного патруля США регистрируют менее 10 тысяч незаконных пересечений границы на юго-западе в месяц — это статистика, невиданная за последние десятилетия.

Одновременно Трамп активизировал кампанию по депортации иммигрантов из США, хотя и не в тех масштабах, что обещал. Согласно анализу правительственных данных, проведенному The New York Times, новая администрация выслала из страны около полумиллиона людей за год — вдвое меньше изначально заявленной цели в миллион.

Большинство арестованных за это время иммигрантов не имели судимостей. Кроме того, широко практиковались высылки в охваченные военными конфликтами и далекие страны — зачастую не те, откуда были родом депортируемые люди. По замыслу Трампа, это должно было стать устрашающей мерой для остающихся в США иммигрантов, которая бы побудила их самостоятельно покинуть американскую территорию.

Борьбу на этом направлении президент подкрепил несколькими важными законами, один из которых утроил (!) бюджет иммиграционной и таможенной служб.

Наконец, важной тенденцией 2025-го стало ограничение и легальной иммиграции в США. Трамп резко сократил число принимаемых беженцев, до самого низкого уровня за всю историю соответствующей программы. При этом он зарезервировал ограниченное количество мест внутри программы для преимущественно белых африканеров из Южной Африки. Также президент усложнил получение грин-карт для иммигрантов из 19 стран, на которые распространяется запрет на въезд в США (Иран, Афганистан, Ливия, Куба и др.).

Войны

Трамп не смог положить конец российскому вторжению в Украину в течение 24 часов после инаугурации, как обещал во время предвыборной кампании. Его специальные посланники продолжают работать с украинскими и российскими переговорщиками. Но пока компромисс по самым болезненным вопросам, прежде всего территориальной принадлежности Донбасса, не достигнут.

Тем не менее, на других направлениях Трамп показал более высокую эффективность. Прежде всего, он добился мирного соглашения, призванного положить конец двухлетней войне между Израилем и ХАМАС. Насилие в Газе продолжает вспыхивать, но Совет безопасности ООН одобрил план американского президента в прошлом месяце.

Трамп при этом часто преувеличивал свои миротворческие усилия, однажды заявив, что прекратил восемь войн за восемь месяцев. Но это утверждение явно нуждается в корректировке.

Так, президент США использовал угрозу прекращения торговли, чтобы помочь заключить мирное соглашение между Таиландом и Камбоджей в июле. Но в декабре между ними все еще продолжались боевые действия.

То же можно сказать о договоре между Руандой и Демократической Республикой Конго. Вопреки словам Трампа, смертоносные бои продолжаются и между этими странами.

В случае с Индией и Пакистаном Нью-Дели заявил, что администрация Трампа действительно помогла урегулировать потенциально более масштабный конфликт. Однако в Индии подчеркнули, что стороны вели и прямые переговоры для прекращения боевых действий.

Многих своих сторонников Трамп разозлил, когда дал добро на удар по ядерным объектам Ирана — это спровоцировало риск разрастания более масштабной региональной войны. Но уже несколько дней спустя президент США объявил, что Вашингтон выступил посредником в прекращении огня и между Израилем и Ираном.

Тарифы

Сразу после возвращения в Белый дом Трамп ввел 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики, а также 20-процентные — на товары из Китая. В апреле он развязал уже глобальную тарифную войну. Президент США пригрозил пошлинами десяткам торговых партнеров США, встревожив всю мировую торговую систему, но тут же внезапно приостановил реализацию своего решения для проведения переговоров с каждой страной в отдельности. В августе большинство тарифов все же вступили в силу. Согласно данным Бюджетной лаборатории Йельского университета, это довело эффективную ставку пошлины для США более чем до 18%, самого высокого уровня с 1934 года.

Торговый конфликт с Китаем имел разрушительные последствия для некоторых отраслей. Пекин ввел ответные жесткие ограничения на поток полезных ископаемых в США и прекратил закупки американской сои. В конце концов Трамп снизил пошлины для КНР и достиг торгового перемирия, предложив фермерам финансовую помощь для покрытия их убытков.

Хотя президент обещал, что его тарифы будут стимулировать компании к переносу производства обратно в США, признаков промышленного бума в стране практически нет. Производственный сектор, в котором в течение последних двух лет наблюдалось сокращение рабочих мест, с момента прихода Трампа к власти потерял более 50 тысяч работников.

В этом году американские предприятия нарастили импорт, чтобы создать запасы до введения пошлин, что позволило им сократить закупки после введения тарифов. В целом, торговый дефицит 2025 года по-прежнему значительно выше, чем в предыдущем году. Компании неохотно перекладывали на потребителей повышение цен, вызванное тарифами, но по мере сокращения запасов они постепенно начинают это делать.

Многие из пошлин еще могут исчезнуть или быть скорректированы. В ноябре Верховный суд выразил скепсис по поводу использования Трампом чрезвычайных полномочий для введения тарифов.

