Умер солист группы Shortparis Николай Комягин

Солист группы Shortparis Николай Комягин умер в возрасте 39 лет, сообщила журналистка Ксения Собчак.

Shortparis / Instagram

«Стало плохо после тренировки по боксу и сердце не выдержало», — написала она в своем телеграм-канале.

О смерти Комягина также сообщила менеджер Shortparis Марина Косухина. «Николая с нами больше нет. Журналистов прошу иметь уважение и не трогать нас в ближайшее время», — рассказала она в соцсетях.

«Талантливый, яркий, молодой, в высшей степени самобытный. Приехавший из Сибири, покоривший сначала Питер, потом Москву, потом всю Россию. Он болел русской культурой, по-настоящему любил ее. Оставался в стране, хоть ему и запретили давать концерты. Я ходила на его выступления, и это всегда было несколько часов безвременья — с тем, что он творил на сцене», — написала Собчак в посте о смерти музыканта.

Николай Комягин родился в Новокузнецке, в 2010 году переехал в Санкт-Петербург. Дебютный альбом Shortparis вышел в 2013 году. Комягин был фронтменом и идеологом группы. В 2018 году в составе Shortparis он принял участие в съемках фильма «Лето» Кирилла Серебренникова — музыканты исполнили кавер на песню All the Young Dudes Дэвида Боуи. В 2019 году Комягин снялся в короткометражном фильме «Сложноподчиненное», в 2022 году — в сериале «Карамора», исполнив роль поэта Владимира Маяковского.

Shortparis — Страшно Shortparis